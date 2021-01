Coronavirus, 1.576 nuovi casi in Sicilia. In arrivo un nuovo vaccino contro la malattia

Prosegue la sperimentazione del vaccino ReiThera allo Spallanzani di Roma

PALERMO, 5 gennaio – Si è conclusa la prima fase della sperimentazione del vaccino ReiThera: si tratta del primo farmaco prodotto e studiato totalmente in Italia, presso l’Istituto Spallanzani di Roma.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, i soggetti a cui è stato somministrato questo nuovo vaccino, di età compresa tra i 18 e i 55 anni, hanno sviluppato anticorpi alla malattia dopo 28 giorni e con una sola dose.

Un risultato che fa attestare l’efficacia del farmaco ReiThera al 94%, uno spiraglio di luce non indifferente in questo momento così buio per la nostra nazione e il mondo tutto. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani, ha dichiarato che la fase conclusiva della sperimentazione potrebbe essere portata a compimento entro l’estate. Il vaccino ReiThera sarebbe dunque efficace contro il coronavirus al pari dello Pfizer-BioNTech e del Moderna.

Intanto tornano a salire i contagi da Covid-19 nella nostra regione: i nuovi casi sono 1.576 e sono stati riscontrati a fronte di 9.537 tamponi processati. Le vittime sono state 36, mentre il numero dei dimessi guariti si attesta a 692 unità. Con 37.426 persone attualmente positive, i ricoverati in degenza ordinaria e in terapia intensiva sono rispettivamente 1.388 e 190 (con un incremento di 21 e 4 unità). In tutta Italia sono stati registrati 15.378 nuovi casi di coronavirus e 649 decessi: quest’ultimo dato risulta raddoppiato rispetto alla giornata precedente.