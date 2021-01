Coronavirus, 1.692 nuovi casi in Sicilia. Rischio ''zona rossa'' alle porte

I dati non sono per nulla confortanti e lasciano presagire nuove restrizioni

PALERMO, 6 gennaio – Sono 1.692 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati in Sicilia. Il dato riguarda i casi risultati positivi a fronte dei 9.767 tamponi effettuati: il tasso di positività è il più alto della nazione ed è superiore al 17%. Un numero così alto di nuovi casi di contagio non veniva riscontrato da due settimane.

Sembra dunque essere iniziata la famigerata “terza ondata” della pandemia da Covid nella nostra Isola, anche se il numero delle vittime arretra di qualche unità rimanendo comunque alto (+29 nelle ultime ventiquattro ore). I dimessi guariti sono stati 1.350, mentre il numero dei ricoverati in degenza ordinaria e in terapia intensiva si attesta rispettivamente a 1.384 e 194 unità (con un incremento di 4 unità in rianimazione e un decremento di altre 4 unità in degenza ordinaria).

Risulta a rischio la ripresa delle lezioni in presenza poiché i dati suggerirebbero nuove restrizioni. Questi potrebbero far decidere al governatore della Regione, Nello Musumeci, di dichiarare la zona rossa già dall’inizio della prossima settimana. La provincia di Palermo è la più colpita (+485 casi), seguita da Catania (+449) e Messina (+207). In tutta Italia sono stati registrati 20.331 nuovi casi e 548 decessi.