Coronavirus, 1.435 nuovi casi in Sicilia. Critica la situazione all’ospedale Cervello

Nel nosocomio palermitano i due diversi reparti di rianimazione risultano al completo

PALERMO, 7 gennaio – Sono in tutto 16 i pazienti ricoverati in terapia intensiva presso l’ospedale Cervello di Palermo. Secondo quanto dichiarato dal direttore del reparto, il dottor Baldassare Renda, i numeri avrebbero eguagliato quelli del mese di settembre (il periodo della seconda ondata) e l’età media dei ricoverati sarebbe scesa di molto, attestandosi ai 40/50 anni.

Intanto pare sempre più concreta l’ipotesi di una zona rossa prolungata per tutta la Sicilia, che potrebbe essere proclamata nei prossimi giorni. Spetta al governo regionale prendere la decisione definitiva, ma i dati sui casi di contagio continuano ad essere critici: il tasso di positività, infatti, resta superiore al 16%.

I nuovi casi di coronavirus registrati oggi nell’Isola sono 1.435, a fronte di 8.572 tamponi processati. Le vittime sono state 36, mentre il numero dei dimessi guariti si attesta a 433 unità. Nella nostra regione sono attualmente 38.705 le persone positive al Covid-19, di cui 1.424 ricoverate in degenza ordinaria (+40) e 196 in terapia intensiva (+2). In tutta Italia sono stati riscontrati 18.020 nuovi casi di coronavirus e 414 decessi.