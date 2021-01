Campagna screening nelle frazioni? Scelta giusta e indispensabile

La questione era stata sollevata dal consigliere Giuliano, ieri l ’ annuncio del sindaco. Il presidente Annaloro: “ Auspico che Aquino possa essere coinvolta in questa iniziativa ”

MONREALE, 11 gennaio – “L’intera consulta di Aquino, ha sostenuto nei giorni precedenti, con profondo entusiasmo, la richiesta del consigliere Antonella Giuliano relativa all’avvio di una campagna attiva di monitoraggio covid presso le frazioni del territorio monrealese. Condividendone i contenuti, siamo lieti che il sindaco Arcidiacono abbia accolto l’istanza pervenutagli”.

Ad affermarlo, il presidente della consulta di Aquino, Benedetto Annaloro, a seguito dell’annuncio pubblicato ieri dal primo cittadino attraverso il proprio profilo facebook. Il sindaco Arcidiacono, ha infatti concordato con i vertici dell’Asp di Palermo una inedita campagna screening volta a coinvolgere, per la prima volta, le frazioni di Monreale. “Ignoriamo – dichiara Annaloro – i criteri di valutazione che hanno portato il sindaco ad avviare, presso le frazioni di Grisì e Pioppo, la nuova campagna di monitoraggio, ma al contempo e per onestà intellettuale riteniamo corretto dare priorità ai territori più distanti”.

L’obiettivo, secondo Arcidiacono, è quello di coinvolgere successivamente le altre frazioni del comprensorio monrealese, con lo scopo di monitorare le utenze scolastiche, visto il numero dei contagi registrati nel territorio. “Vero è – continua il presidente – che per geografia, Aquino, risulti la frazione più vicina al centro cittadino e che rispetto alle restanti soffre minormente l’assenza dei pubblici servizi, ma è pur vero che il medesimo territorio abbracci, a monte gran parte della zona di Pezzingoli e, a valle – ovvero a sud della via Aquino fino alla via Cavallacci – una importante porzione di territorio. Questa condizione, reca disagi a diversi abitanti della comunità, e compromette inevitabilmente il credito della nostra circoscrizione, essendo per loro differente la qualità residenziale. Pertanto – conclude Annaloro – riteniamo indispensabile il coinvolgimento della nostra frazione all’interno di questa encomiabile iniziativa e auspichiamo, nel rispetto delle priorità, che questo avvenga quanto prima, potendo la stessa ospitare lo screening presso fondo Pasqualino, luogo idoneo da deputare a questa importante attività”.