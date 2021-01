Ufficio postale, Forza Italia: ''Insostenibile la situazione dello sportello di via Aldo Moro''

Caputo: “Decine di persone per strada dalle 5 del mattino"

MONREALE, 13 gennaio - "Si fa un gran parlare di distanziamento sociale per contrastare la diffusione del Covid 19 e si consente un assembramento di centinaia di persone davanti l'ufficio postale di Via Aldo Moro. Serve un nuovo ufficio con più personale adeguato alla popolazione di questa zona di Monreale".

Ad affermarlo è il deputato regionale che unitamente si consiglieri comunali di Forza Italia Mimmo Vittorino e Silvio Terzo hanno segnalato alle Poste regionali e al Comune di Monreale la situazione allarmante. " Vedere persone anche anziane - ha aggiunto Mario Caputo - stazionare dall'alba per diverse ore davanti l'ufficio postale, specialmente in un periodo di basse temperature e con pioggia è assolutamente insostenibile. Per non parlare del timore concreto di diffusione del virus per la presenza elevatissima di persone in spazi di attesa ristretto. Infatti più volte sono dovuti intervenire i carabinieri per distanziate gli utenti. Quel l'ufficio è totalmente inadeguato per gestire una richiesta di servizi da parte di un altissimo numero di utenti. Ho chiesto - ha concluso Mario Caputo - un incontro con il responsabile provinciale di Poste Italiane per individuare nuovi locali. Intanto i consiglieri comunali Vittorino e Terzo hanno chiesto all’amministrazione comunale di intervenire.