Screening a Pioppo: su 596 tamponi eseguiti soltanto 2 positivi

MONREALE, 15 gennaio – #PIOPPONONMOLLA: così, il sindaco Alberto Arcidiacono, attraverso il proprio profilo facebook, annuncia ai cittadini il successo registrato nella frazione di Pioppo, a seguito dello screening appena terminato.

"Appena ultimate - scrive Arcidiacono - le operazioni di screening a Pioppo. 596 i tamponi eseguiti e 2 soggetti risultati positivi. Abbiamo piacevolmente registrato una grandissima adesione e questo ci consentirà di poter fare valutazioni più serene. Il dato, sicuramente confortante, non deve per nessuna ragione far abbassare il livello di attenzione. Ringrazio tutti coloro i quali hanno reso possibile questa giornata di monitoraggio".

Tuttavia, il dato complessivo riguardante la città di Monreale, fornito dallo stesso primo cittadino, restituisce un numero di 171 contagiati contro gli attuali 284 guariti.