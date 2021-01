Fine del presidio forestale a San Martino delle Scale

Il servizio era stato riattivato lo scorso luglio. Bartolo Belmonte: “ Nessuna traccia, chiederò all ’ onorevole Caputo di approfondire la questione ”

MONREALE, 18 gennaio – “Nella giornata di ieri, recandomi sul luogo, ho avuto modo di constatare la chiusura della struttura che da luglio è tornata ad ospitare il Corpo Forestale al fine di prevenire gli incendi. Attualmente, i cancelli sono chiusi e all’interno non vi è alcuna traccia delle vetture, né tantomeno la presenza di un pubblico ufficiale”.

È quanto dichiarato dal componente la consulta di San Martino delle Scale, Bartolo Belmonte, il quale, nelle scorse ore, attraverso un sopralluogo, ha verificato l’assenza totale del presidio, riattivato lo scorso luglio grazie all’attenzione posta dall’assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente Totò Cordaro, a seguito di un’interrogazione presentata dal parlamentare Mario Caputo, nel febbraio 2020: “Avevamo espresso entusiasmo per il notevole risultato ottenuto questa estate – dichiara Belmonte – con la riattivazione di questo importante servizio, svolto straordinariamente dagli uomini del corpo forestale.

Questo presidio, oltre a permettere la prevenzione degli incendi di diversa natura all’interno del polmone verde di San Martino delle Scale, avrebbe garantito maggiore controllo e sicurezza all’intero territorio monrealese, coadiuvando tuttavia il lodevole impiego delle forze armate locali. Questa, è una causa per la quale mi sono sempre battuto durante questi anni, ritenendo necessaria la salvaguardia del nostro patrimonio boschivo, già ferito nel tempo da attacchi dolosi. Per questo – conclude il componente di consulta – nelle prossime ore, chiederò all’onorevole Caputo di approfondire la questione, nella speranza che San Martino possa godere nuovamente di questo importante servizio, entro e non oltre il periodo estivo”.