Monreale, cittadinanza onoraria a Liliana Segre nel giorno della Shoah

Arcidiacono: “Il nostro compito è quello di trasmettere ai giovani queste importanti testimonianze”

MONREALE, 27 gennaio - La giunta comunale, nella seduta di questa mattina, ha approvato con voto unanime il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, su proposta del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’assessore agli affari istituzionali e generali Ignazio Davì.

L’iniziativa è stata deliberata dall’amministrazione Arcidiacono in occasione della Giornata della memoria, per lanciare come istituzione un messaggio ai giovani. “Il nostro compito – dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono è quello di trasmettere ai giovani queste importanti testimonianze per tenere alta la guardia contro ogni forma di antisemitismo, razzismo, violenza e discriminazione”.

“Spiace non aver potuto organizzare una cerimonia per la consegna della cittadinanza onoraria per l’emergenza legata alla pandemia - ha aggiunto l’assessore Ignazio Davì – ma non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno inviteremo la senatrice Segre a Monreale per un incontro con i giovani e le istituzioni”.

La senatrice Liliana Segre è testimone vivente di una delle più grandi tragedie collettive prodotte dalla civiltà umana. La discriminazione razziale, la persecuzione, l'arresto, la deportazione ne hanno indelebilmente segnato l'esistenza che, dopo la sconvolgente esperienza del campo di sterminio, si è fatta instancabile ed autorevole testimonianza, memoria viva delle sofferenze e delle privazioni subite, monito vivente all'affermazione dell'umanità e della civiltà sulla sopraffazione e sulla disuguaglianza. Nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 19 gennaio 2018 per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale.