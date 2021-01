Al via i lavori di messa in sicurezza della via Linea Ferrata

Al via i lavori di messa in sicurezza della via Linea Ferrata

Verranno realizzati in prossimità del ponte

MONREALE, 28 gennaio – Proseguono i lavori di messa in sicurezza delle strade del territorio inserite nel programma predisposto dall'amministrazione Arcidiacono.

L’assessore ai servizi a rete Geppino Pupella ha reso noto che oggi sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale che parte dalla via Linea Ferrata in prossimità del ponte,. Il tratto da diversi anni è stato interdetto al traffico per il cedimento del fronte in prossimità del ponte che ha prodotto lo smottamento della sede stradale.

I lavori consistono nella regimazione del acque e nel rifacimento del manto stradale. “Grazie ad una programmazione ben definita e all’attività portata avanti dai nostri uffici tecnici- ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono - contiamo di poter sistemare in tempi brevi le strade del nostro territorio per la sicurezza dei nostri cittadini . Il nostro obiettivo é quello di realizzare lavori ben definiti che possano durare nel tempo”.