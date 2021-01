Corpo di Polizia Municipale, vanno in pensione Mario Cusimano e Gaetano Ingrassia

Lasciano il comune di Monreale dopo tanti anni di onorata carriera

MONREALE, 30 gennaio – Si depaupera ulteriormente il Corpo di Polizia Municipale di Monreale. Al termine di una lunga carriera, infatti, raggiungono la meritata pensione due importanti componenti: Mario Cusimano e Gaetano Ingrassia.

Mario Cusimano, 63 anni, commissario capo, lascia il Corpo dopo 38 anni di carriera da quel lontano 16 dicembre 1982, quando fu assunto all’età di 25 anni. Nel corso della sua carriera ha rivestito la carica di vicecomandante nel 2008 (sotto l’amministrazione Gullo), per un breve periodo di comandante, quindi di comandante facente funzioni, sia nel corso dell’amministrazione Di Matteo, che sotto quella successiva di Piero Capizzi. Come molti monrealesi particolarmente devoto al Crocifisso, è stato pure insignito dalla confraternita al termine di una edizione dei festeggiamenti. “Adesso andrò a fare il nonno a tempo pieno, dedicandomi al mio nipotino, per il quale stravedo” afferma Cusimano a Monreale News.

Termina la sua attività lavorativa pure Gaetano Ingrassia, col grado di Ispettore Principale, che lascia all’età di 65 anni e poco più di 40 di servizio (è stato assunto il 3 novembre 1980). Belmontese di origine, ha trovato in Monreale la sua seconda città, avendovi trascorso, così come afferma “gli anni migliori della vita”. “Sono veramente orgoglioso – dice Ingrassia non senza emozione – di aver servito la città di Monreale avendo fatto del mio meglio per fare il mio onestamente dovere. Ringrazio tutti: sindaci, assessori, politici, cittadini per questi 40 anni di lavoro, che ritengo di aver fatto con impegno e professionalità. Non farò il nonno a tempo pieno, pur avendo quattro nipoti. Mi dedicherò a qualche altra attività, ma Monreale la porterò sempre nel cuore”.