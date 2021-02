Covid, a Monreale situazione sostanzialmente stabile

Solo un guarito nella giornata di oggi: sono 326

MONREALE, 2 febbraio – Piccolissima flessione nel dato di positivi riportato giusto ieri, che aveva denotato una brusca impennata nel territorio. Solo un guarito è stato registrato nelle ultime ventiquattro ore, assestando così il dato dei contagiati a quota 178.

Dunque aumenta solo di una cifra - com'è ovvio - il conto dei pazienti definitivamente negativizzati e quindi guariti dal virus. Riscontri prettamente numerici che dovranno necessariamente essere aggiornati sulla base dei tamponi che verranno effettuati domani (a partire dalle ore 10 presso il complesso Mulè) con priorità nei confronti della popolazione scolastica. Attenzione e prevenzione dei rischi divengono in tal senso necessari, considerato il passaggio da zona rossa a zona arancione e, soprattutto, l'imminente ritorno in aula per studenti di medie ed elementari.