Parco tematico a San Martino delle Scale: vertice alla Regione

Caputo: "Ok dell’assessore all’Agricoltura Toni Scilla alla realizzazione"

PALERMO, 5 febbraio – Si e’ svolta questa mattina presso l’assessorato regionale all’Agricoltura il tavolo tecnico per dare il via al parco tematico che sorgerànella frazione di San Martino delle Scale, in una area di proprietà del Ministero dell’Interno, Fondo per gli edifici destinati al culto.

All’incontro voluto dal deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo, erano presenti l’assessore regionale all’Agricoltura Toni Scilla, il dirigente generale dello Sviluppo Locale Mario Candore e Francesco D’Ugo direttore del Distretto 2 . Sono stati affrontati tutti gli aspetti logistici tecnici ed economici. Dopo la stesura definitiva del progetto, gli atti verranno inviati, per presa d’atto al Fondo Edifici per il Culto, attraverso la Prefettura di Palermo, che peraltro ha notizia dello stato della programmazione.

Nei giorni scorsi attraverso i rilievi effettuati con l’utilizzo del drone sono stati individuati gli spazi all’interno dei quali sorgera’ il parco. L’Assessore Scilla, oltre che assicurare le risorse economiche necessarie per realizzare l’iniziativa ha suggerito di ampliare il piu’ possibile l’area al fine di precedere oltre il parco giochi, anche altre strutture per il tempo libero e spazi per lo sport. I tecnici hanno dato assicurazioni che in tempi brevi verranno definiti tutti gli accorgimenti tecnici al fine di acquisire il parere favorevole da parte del Ministero dell’Interno.



Si spera di potere iniziare prima della prossima estate i lavori . “ Ringrazio Toni Scilla e i suoi funzionari – ha dichiarato Mario Caputo – per avere , gia’ pochi giorni dopo il suo insediamento , dedicato tempo ed attenzione alla definizione di questo importante progetto. Quello di San Martino – ha aggiunto Mario Caputo – sara’ il secondo parco tematico di tutta la provincia di Palermo. Per altro l’Assessore Scilla intende inserire progetti simili a quallo di San Martino in altre aree boschive siciliane. Sono certo – ha concluso Mario Caputo – che questo progetto rilancera’ e valorizzera’ ulteriormente la nostra frazione di San Martino delle Scale , e consentira’ a ragazzi e famiglie di potere usufruire di un moderno spazio aggregativo”.