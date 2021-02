Protezione Civile, dal dipartimento regionale un Pick up per Evergreen

Questa mattina il ritiro del mezzo presso l ’ autodromo di Pergusa. Emanuela Terzo: “ Un traguardo importante per una giovane associazione, orgogliosi del lavoro fin ’ ora svolto"

ENNA, 8 febbraio – La notizia era stata anticipata a metà gennaio dal presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia il quale, attraverso una nota, aveva fatto sapere che diverse associazioni della Protezione Civile dei comuni in provincia di Palermo avrebbero beneficiato di mezzi Pick up – provvisti di modulo antincendio ed idrovora – acquistati dal Dipartimento regionale di Protezione Civile, a seguito di una attenta valutazione volta a premiare i progetti più meritevoli: tra queste, le monrealesi Evergreen e Overland.

La cerimonia di consegna è avvenuta quest’oggi in quel di Enna presso l’autodromo di Pergusa, impianto che ha raccolto circa 100 mezzi Pick up, alla presenza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, del dirigente generale del Dipartimento regionale di Protezione Civile Salvatore Cocina e dei rispettivi funzionari, oltre ai presidenti delle associazioni premiate: “Oggi abbia raggiunto traguardo importante – afferma il presidente Terzo –, una premiazione che gratifica l’impegno fin’ora espresso sul territorio. Siamo un’associazione giovane, che ha centrato, in breve tempo e con sacrificio, diversi obiettivi. L’emozione è immensa – conclude – e sono davvero orgogliosa di rappresentare i miei ragazzi che quotidianamente, tra Monreale e Palermo, danno un rilevante contributo alla società. A loro dedico questo traguardo”.