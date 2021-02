Monreale, la raccolta differenziata sale al 51%

Il sindaco Arcidiacono e l'assessore Grippi: “Per noi è un risultato incredibile”

MONREALE, 15 febbraio – Buona notizie per quel che riguarda lo smaltimento dei rifiuti a Monreale. L’assessore ai Servizi Ambientali, Totò Grippi, infatti, comunica che la percentuale di raccolta differenziata si attesta al 51%.

“Con grande gioia ed orgoglio – afferma Grippi – siamo riusciti a raggiungere elevati livelli di raccolta differenziata sia in termini di percentuali che di qualità delle frazioni merceologiche destinate al recupero. È tanta la soddisfazione perché finalmente possiamo mirare a raggiungere gli standard dei comuni virtuosi”. “È un grandissimo risultato – aggiunge il sindaco Alberto Arcidiacono – che premia il grandissimo lavoro svolto dai lavoratori Ecolandia guidati dal responsabile Fabio Adimino e dai dipendenti comunali che in modo certosino curano ogni dettaglio. La raccolta differenziata a San Martino ha contribuito notevolmente nel raggiungimento di determinati obiettivi. Un doveroso ringraziamento inoltre va tributato a tutti quei cittadini che con coscienza e responsabilità adempiono quotidianamente a quanto previsto in materia di selezione dei rifiuti”.