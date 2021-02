Monreale, fiamme nel comprensorio: danni a Dammusi, Signora, e Valle Lupa

La Flai Cgil: “Chiediamo che si mettano in campo tutte le forze”

MONREALE, 28 febbraio – Comincia presto la stagione degli incendi nel territorio di Monreale. Stanotte un vasto incendio ha devastato le zone di Dammusi, Signora e Valle Lupa. Notevoli i danni al patrimonio boschivo, uno dei più suggestivi del comprensorio.

“Tutto questo – osserva Tonino Russo, segretario regionale della Flai-Cgil – mentre la regione discute la nuova finanziaria. Riteniamo che bisogna per tempo attivare la prevenzione e la lotta agli incendi. Siamo preoccupati per il fatto che la Regione sta dirottando sui fondi europei le risorse per il comparto forestale. Speriamo che questo non comporti ritardi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di prevenzione. Al comune di Monreale chiediamo che si mettano in campo tutte le forze, le strutture ed i piani occorrenti ad affrontare la stagione estiva, perché il nostro territorio non sia ancora una volta devastato dagli incendi”.