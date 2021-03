Inaugurato oggi Giukagelo, prodotti surgelati ma non solo

Si trova in via Pietro Novelli, 84 nei pressi di largo Canale. LE FOTO

MONREALE, 7 marzo – Prodotti alimentari surgelati, ma non solo. Anche tante prelibatezze della gastronomia tipica della nostra terra, vini di qualità, prodotti caseari. È questa in sostanza la proposta commerciale di Giukagelo, l’esercizio commerciale che oggi ha aperto i battenti.

Si trova in via Pietro Novelli, 84, praticamente nei pressi di largo Canale. Titolare Orsola Sciortino, che assieme al marito torna nell’ambito del commercio monrealese dopo circa 20 anni, da quando era aperta la Torrefazione Portorico.

Oggi pomeriggio si è svolto il tradizionale taglio del nastro, cui è seguita una breve bicchierata, nel rispetto delle norme anti-covid, alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, che ha augurato ai titolari il classico in bocca al lupo, sottolineando l’importanza del commercio nel tessuto sociale monrealese. L’inaugurazione è stata preceduta da un breve momento di preghiera tenuto da don Giuseppe Salamone, rettore del santuario del SS.Crocifisso, che ha benedetto il locale.