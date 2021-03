Monreale, la giunta comunale riorganizza gli uffici

Arcidiacono: “Valorizzare le professionalità esistenti per dare servizi efficienti alla cittadinanza“

MONREALE, 8 marzo – Una “mini rivoluzione”, così come l’hanno definita al comune. per ottimizzare i servizi e rendere più efficace il lavoro degli uffici. La giunta comunale riorganizza la macchina burocratica e redistribuisce i servizi alle aree.

Un provvedimento reso necessario dall’elevato numero di pensionamenti che hanno oltremodo depauperato la macchina comunale, che, comunque, deve continuare a dare risposte ai cittadini e garantire loro servizi essenziali. Con questo provvedimento, adottato dalla giunta sabato scorso, l’amministrazione comunale intende migliorare la valorizzazione delle professionalità esistenti, per ottimizzare i risultati e per offrire servizi efficienti e rispondenti alle aspettative dei cittadini.

Il provvedimento, adottato con la clausola della immediata esecutività, stabilisce l’attribuzione in capo all’Area 1 (Polizia Municipale) dei servizi di gestione a pagamento dei parcheggi pubblici e dei servizi cimiteriali, compresa la gestione dei servizi di pulizia e giardinaggio delle aree cimiteriali. Entrambi i servizi, trasferiti sotto la responsabilità del Comandante della Polizia Municipale facevano capo all’area quarta economico-finanziaria e tributi.

A quest’ultima area, al fine di unificare la gestione delle entrate dell’Ente sotto un’unica direzione, viene assegnata la gestione del servizio idrico con riferimento alla lettura dei contatori, fatturazione e riscossione.

Razionalizzazione di servizi anche nelle aree tecniche con l’attribuzione, sotto l’unica direzione del dirigente della pianificazione del territorio, di tutti i servizi manutentivi e il trasferimento all’area sesta della manutenzione di ville e giardini.

A completamento del riordino, il segretario generale Francesco Fragale procederà immediatamente al trasferimento del personale alle diverse aree coinvolte nella riassegnazione dei servizi.