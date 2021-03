Torna potabile l'acqua di pozzo ''Rinazzo'': revocata l'ordinanza

Il precedente divieto, preso in via cautelativa, è stato revocato sulla scorta di verifiche effettuate dall'Asp

MONREALE, 11 marzo – Torna ad essere potabile l'acqua emunta da "pozzo Rinazzo" e distribuita in diverse zone del paese. Stamane la firma del sindaco Alberto Arcidiacono sulla revoca della precedente ordinanza.

Il provvedimento di oggi si sovrappone dunque a quello dello scorso 12 agosto con cui - in pieno periodo estivo - il primo cittadino aveva, in via del tutto cautelativa, vietato l'uso dell'acqua proveniente dal pozzo in questione. Indagini e verifiche effettuate dagli uffici di Tossicologia e Biochimica dell'Asp di Palermo hanno invece scongiurato qualsivoglia impurità dell'acqua, confermando al sindaco la possibilità di riaprirne i rubinetti.