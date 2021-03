Parametri fuori norma, acqua non potabile in via Torres

Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco dopo i rilievi dell’Asp di Palermo

MONREALE, 15 marzo – Il Comune avvisa la cittadinanza che, dopo la verifica effettuata dall’Asp di Palermo è stata riscontrata la non conformità dei parametri dell’acqua imposti per legge in via Torres.

Pertanto il sindaco Alberto Arcidiacono con un’ordinanza emessa in data odierna ha ordinato di interdire in via precauzionale, l’uso potabile, consentendo solo ed esclusivamente usi igienico sanitari dell’acqua in erogazione nella suddetta via in attesa della risoluzione della problematica.