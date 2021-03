Monreale, Forza Italia chiede al sindaco lo stop della vendita di prodotti presso i distributori dopo le 18

Terzo e Vittorino: "Disparità di trattamento nei confronti degli esercenti, doveroso evitare loro questo danno economico"

MONREALE, 17 marzo – I consiglieri comunali di Forza Italia del comune di Monreale, Silvio Terzo e Mimmo Vittorino, chiedono al sindaco Alberto Arcidiacono di vietare, nella fascia oraria compresa dalle 18 alle 5, la vendita di alcolici e di prodotti in generale presso i distributori presenti su tutto il territorio comunale, in ottemperanza alle disposizioni imposte agli esercenti.

L'obiettivo dei consiglieri comunali è quello di evitare​ condizioni di disparità tra attività commerciali e distributori di prodotti. Ad oggi, infatti, i provvedimenti adottati per contrastare la diffusione del contagio del virus impongono alle attività commerciali il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche dalle 18 alle 5.

"Chiediamo al sindaco - dichiarano i consiglieri Vittorino e Terzo - un provvedimento che possa valere anche per i distributori automatici nella stessa fascia oraria delle attività commerciali. Il problema è che mentre le attività sono costrette a chiudere e a rispettare giustamente un divieto, la stessa cosa non avviene per i distributori dove invece è possibile acquistare anche alcolici nelle fasce orarie vietate ai bar e agli altri esercizi commerciali. Questo - concludono i consiglieri - provoca una gravissima disparità di trattamento tra le stesse attività​ ed un grave danno in quanto, mentre i negozi sono chiusi, chiunque può liberamente acquistare nei distributori".