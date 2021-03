''Una candidatura e una consulenza a titolo gratuito non giustificano un incarico di 45 mila euro''

Vittorino e Terzo (FI): "L'avvocato Rizzuto già nel 2019 offrì la sua grande professionalità a titolo gratuito. Il silenzio del sindaco ci impone la presentazione di un ordine del giorno"

MONREALE, 20 marzo – “Abbiamo riletto una bella intervista rilasciata il 15 febbraio 2019 dall’avvocato Girolamo Rizzuto al direttore di Monreale News, Enzo Ganci, in occasione della rinuncia alla candidatura a sindaco, offerta al noto e stimato professionista da alcuni partiti e movimenti ".

"Una intervista che denota lo spessore personale e professionale di un avvocato che per oltre 40 anni ha assistito il comune di Monreale, ininterrottamente, nonostante le amministrazioni che in quel contesto temporale si sono succedute e che tutte, hanno confermato la fiducia al professionista che ha seguito i contenziosi piuù rilevanti per il nostro comune. Una intervista illuminante e concreta che invitiamo il sindaco a leggere e valutare".

A dichiararlo sono i consiglieri comunali di Forza Italia Mimmo Vittorino e Silvio Terzo che, nel ribadire la richiesta di revoca dell’incarico professionale conferito all’avvocato Meli, hanno anticipato la presentazione di un ordine del giorno da sottoporre al voto del Consiglio comunale. “Teniamo a ribadire – hanno evidenziato Vittorino e Terzo – la stima professionale verso l'avvocato Alessia Meli, ma certamente una scelta così gravosa dal punto di vista economico, che riveste anche una innegabile valenza politica, per il noto impegno profuso dal professionista nella scorsa campagna elettorale, non può essere superata dall’assordante silenzio del sindaco e della sua maggioranza. Già due anni fa – hanno ribadito i due consiglieri forzisti – un prestigioso professionista come l’avvocato Mimmo Rizzuto, aveva pubblicamente rassegnato la sua piena disponibilità professionale a titolo gratuito in favore del comune di Monreale: 'Per 40 anni – ha affermato Rizzuto – ho assistito il comune di Monreale e grazie a questa esperienza sono riuscito a formare la mia immagine professionale. Offro alla cittadinanza e indipendentemente di chi saràil Sindaco, la mia consulenza giuridica a titolo esclusivamente gratuito. Consulenza della quale il Comune è privo fin da quando è stato soppresso l’Ufficio legale dell’Ente del quale facevo parte. Metterò a disposizione del Sindaco e dei funzionari le mie energie professionali '.

Certamente – hanno ribadito Mimmo Vittorino e Silvio Terzo – si tratta di una grande opportunità per il comune di Monreale, che a titolo gratuito potraà avvalersi di un professionista di indiscusso valore, esperto in diritto amministrativo e civile, abilitato alle Giurisdizioni superiori e che per 40 anni ha assistito il Comune, con risultati professionali che hanno consentito all’Ente di risparmiare decine di milioni di euro, vedi Amat e Amia per tutte. Certamente una figura professionale di prestigio che potrà assistere i nostri dirigenti e garantire una straordinaria assistenza legale. Evidentemente il Sindaco non era a conoscenza della disponibilità manifestata dall’avvocato Mimmo Rizzuto e siamo certi che avrebbe fatto scelte diverse anche a tutela delle condizioni di dissesto economico dell’Ente.