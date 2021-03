Poggio San Francesco, rimosse circa sei tonnellate di rifiuti

L’azione condotta stamattina dagli addetti della Ecolandia. Pulito pure un tratto della SP20. LE FOTO

MONREALE, 29 marzo – Prosegue senza sosta l’attività di bonifica del territorio condotta dagli addetti della ditta Ecolandia, che cura lo smaltimento dei rifiuti su tutto il territorio di Monreale. Dopo quelle realizzate in diversi punti del comprensorio, oggi è stata la volta della SP20, che da Giacalone conduce a San Giuseppe Jato.

A beneficiarne è stata soprattutto la zona di Poggio San Francesco, dove notevole, come spesso avviene, purtroppo, era la quantità di rifiuti abbandonati in maniera scorretta, tanto da renderla spesso una vera e propria discarica a cielo aperto.

Gli addetti hanno raccolto, nella sola mattinata di oggi circa sei tonnellate di rifiuti, coadiuvati dagli operai della ditta Farnese di Pioppo, che ha messo a disposizione i mezzi idonei per la rimozione. La SP20, inoltre, è stata rastrellata al fine di portare via i rifiuti che giacevano a bordo strada dallo svincolo per la Palermo-Sciacca fino a Poggio San Francesco. Le azioni di bonifica, assicurano dalla Ecolandia, proseguiranno pure nei prossimi giorni.