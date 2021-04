Quartiere Carmine, conferivano irregolarmente: tre cittadini multati oggi

Proseguono i controlli incrociati effettuati dalla Polizia Municipale e dalla ditta Ecolandia

MONREALE, 2 aprile – Prosegue senza sosta l’azione condotta in collaborazione dalla Polizia municipale e dagli addetti della ditta Ecolandia per individuare e sanzionare chi conferisce i propri rifiuti in maniera scorretta.

Oggi in Via Kennedy, quartiere Carmine, tre cittadini avevano gettato i loro rifiuti per strada piuttosto che smaltirli secondo le disposizioni di legge e le ordinanze sindacali che individuano giorni ed orati di conferimento. Tre gli autori di oggi per i quali scatteranno pesanti sanzioni.

L’amministrazione comunale ricorda che tale attività oltre che illegale è anche incivile. L’assessore ai Servizi Ambientali, Totò Grippi invita ancora una volta a seguire le regole della raccolta differenziata nel rispetto della società e soprattutto della salvaguardia ambientale. I controlli da parte della Polizia Municipale e della ditta Ecolandia, secondo quanto disposto dall’amministrazione comunale ed in particolare modo l’assessore all’igiene urbana Salvatore Grippi, continueranno senza interruzione.