Emergenza covid, il Comune eroga i buoni spesa

Da domani possibile accedere alla piattaforma apposita

MONREALE, 7 aprile – Da domani si potrà accedere alla piattaforma promoshop per la presentazione delle istanze per richiedere buoni spesa. I cittadini aventi diritto potranno collegarsi al sito www.comune.monreale.pa.it dove é stato pubblicato l’avviso per l’accesso ai buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità.

A renderlo noto il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo. L’avviso rientra nelle misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid-19 a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza sanitaria e prevede l’erogazione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas) presso gli esercizi commerciali che sono in convenzione con il Comune di Monreale.