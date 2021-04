''Chiudete quel buco'': l'appello dei residenti vicino all’ex cinema Imperia

Stando ad alcune loro dichiarazioni, continue sarebbero ancora le incursioni di giovani all'interno del cantiere

MONREALE, 8 aprile - Sembrerebbe non poter aver pace l’ex cinema Imperia, oggetto di alcune incursioni ad opera di gruppi di giovani a distanza di poco tempo dal recente rogo.

Gli intrufolamenti - stando alle voci a noi sopraggiunte di alcuni residenti nelle vicinanze del cinema - avverrebbero tutte pressoché in orari notturni e, soprattutto, attraverso un'apertura sul fianco sinistro del cantiere, lungo la staccionata di legno sulla bretella che conduce all'incrocio con via della Repubblica. Il punto - da cui sono state sottratte alcune tavole di legno, abbastanza da consentirne agevolmente il passaggio aldilà - è già stato segnalato all'amministrazione comunale. Il monito viene qui ripresentato, tra le colonne del nostro quotidiano, affinché episodi come il rogo recentemente appiccato proprio all'interno del cinema possano essere definitivamente sventati.