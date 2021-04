SS.Crocifisso, nessun festeggiamento, nessuna raccolta fondi

L’associazione “Festeggiamenti 3 maggio monrealese” prende le distanze da eventuali iniziative di tale genere

MONREALE, 20 aprile – Nessun festeggiamento in occasione del 3 maggio di quest’anno, nessuna iniziativa folkloristica e pertanto nessuna raccolta di fondi finalizzata a tale scopo.

È questo il contenuto della lettera che il presidente dell’associazione “Festeggiamenti 3 maggio monrealese”, Salvatore Modica ha indirizzato al rettore della Collegiata, don Giuseppe, Salamone, all’amministrazione comunale ed alla compagnia carabinieri di Monreale. Nessuna iniziativa, pertanto, se se ne escludono alcune simboliche, che saranno organizzate per rappresentare la tradizione.

L’azione è nata con l’intento di prendere le distanze da possibili raccolte, organizzate da eventuali presunti organizzatori, finalizzate proprio alla realizzazione di eventi folkloristici che in realtà non ci saranno. L’associazione, come noto, negli anni scorsi si era occupata della raccolta dei fondi attraverso un’azione improntata alla trasparenza, rendicontando fondi raccolti e spese sostenute.

Azione, che, come è noto, anche quest’anno, purtroppo, non avrà ragione di essere condotta per le note restrizioni, note a tutti. Le restrizioni, tra l’altro, vietano la raccolta di fondi per scopi legate a feste ed iniziative varie.

“L’associazione culturale festeggiamenti 3 Maggio Monrealese – si legge nel corpo della missiva – comunica che, visto il perdurare delle condizioni di emergenza a motivo della pandemia da Covid-19, anche per quest’anno non sarà effettuata nessuna raccolta fondi da destinare ai festeggiamenti esterni in onore del SS.Crocifisso. Pertanto, eventuali raccolte effettuate da altre realtà non sono da ricondurre alla presente associazione, l’unica autorizzata dall’Amministrazione Comunale a tale scopo”.