''Servizio navetta ripristinato? Meglio tardi che mai: un atto doveroso da parte dell’amministrazione''

Vittorino e Terzo (FI): “Avevamo sollevato la questione ad ottobre. Residenti in via Circonvallazione penalizzati da un turismo oggi assente”

MONREALE, 21 aprile - “Esprimiamo forte soddisfazione per il nuovo provvedimento che prevede il ripristino del servizio navetta, una opportunità negata fino ad oggi, incomprensibilmente, ai diversi cittadini residenti al di fuori del centro urbano, sprovvisti di un proprio mezzo: un atto doveroso da parte della amministrazione comunale".

È quanto dichiarato dai consiglieri di Forza Italia Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, a seguito del cambio del senso di marcia in via Roma istituito di recente, che ha inevitabilmente ripristinato il servizio navetta, il cui percorso era stato alterato lo scorso luglio per il trasporto del flusso turistico dal parcheggio Torres alle piazze Vittorio Emanuele e Guglielmo II.

“Giá a fine ottobre - continuano i forzisti -, a cavallo della seconda ondata, avevamo espresso le nostre perplessità circa il disservizio procurato agli abitanti della via Circonvallazione, a favore di un turismo mancante per ragioni legate all’emergenza pandemica: meglio tardi che mai. Tuttavia, da questa mattina, con il ripristino del servizio, oltre a scongiurare un possibile sperpero del danaro pubblico, diversi residenti potranno nuovamente usufruire di un mezzo per accedere al centro urbano normanno. Il ritorno al vecchio senso di marcia, auspicato in più occasioni da questo gruppo consiliare, ha sicuramente restituito dei benefici alla intera comunità monrealese, oltre che ad esercenti e abitanti del centro storico. Ci auguriamo - concludono Vittorino e Terzo - che con l'avvento della nuova stagione estiva e con le possibili riaperture venga garantito il medesimo servizio e pertanto invitiamo il governo locale a valutare ben altre soluzioni per la gestione del trasporto pubblico relativo alle utenze turistiche".