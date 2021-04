Monreale, si denuda per strada sotto la pioggia, interviene la Polizia Municipale

È accaduto in via XVI Marzo. Sul posto anche carabinieri e 118

MONREALE, 22 aprile – Qualche momento di trambusto stamattina a Monreale, in via XVI Marzo, dove, intorno alle 7,30 un uomo si è denudato per strada, dando in escandescenza per strada, sotto la pioggia.

Sul posto sono arrivati gli uomini della polizia municipale, che hanno cercato di calmare l’uomo, tentando la difficile strada della persuasione. Poco dopo sono arrivati pure i carabinieri e gli addetti del 118, che lo hanno fatto salire su un’autoambulanza, per prestargli le cure necessarie, in attesa di un eventuale ricovero. Pare che l’uomo vivesse da solo.

Il fatto ha provocato un po’ di confusione nel quartiere, con qualche lieve ripercussione sul traffico veicolare.