Monreale, carambola sulla Circonvallazione: coinvolti due mezzi

Sul posto Polizia Municipale e carabinieri

MONREALE, 3 marzo – Un brutto incidente automobilistico si è verificato oggi pomeriggio lungo la circonvallazione di Monreale, all’altezza del bivio con il raccordo che porta in via Aldo Moro.

Ad impattare, in maniera violenta, intorno alle 15,30, una moto ape ed un crossover, che per lo scontro sono riusltati fortemente danneggiati. Feriti, in maniera che ancora non è possibile quantificare i conducenti, dei quali al momento non si conoscono le generalità. A giudicare da una prima ricognizione, non è escluso che il conducente della moto ape non abbia rispettato lo stop. Il particolare sembra evidenziarsi per il fatto che l’altro mezzo coinvolto fosse ruotato perpendicolarmente rispetto all’asse stradale, di fronte la moto ape e con fiancata sinistra danneggiata.

Intervenuta un’ambulanza del 118, insieme a Polizia Municipale e carabinieri che hanno avuto il loro bel da fare per regolare traffico. Ne ha patito le conseguenze, ovviamente, la viabilità che è proceduta a rilento. Sul posto anche la ditta di rimozione dei mezzi interessati dal sinistro.