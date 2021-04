Rifiuti, bonificata oggi la galleria di Fiumelato

Efficace intervento degli addetti della ditta Ecolandia. LE FOTO

MONREALE, 22 aprile – E’ stato un lavoro paziente e soprattutto non nuovo. Quello con cui stamattina gli addetti della ditta Ecolandia hanno bonificato la galleria di Fiumelato, ripulendola da tutti quei rifiuti che vi albergavano, a causa del comportamento incivile di qualcuno dei passanti.

La galleria, come è noto, già di per sé non è il top della sicurezza, dal momento che presenta una carreggiata alquanto stretta ed oltretutto, non di rado, non è dotata di grandissima illuminazione. Ovvio, quindi, che la presenza di cumuli di rifiuti non fa altro che rendere più pericoloso il tratto, aumentando notevolmente il rischio incidenti.

Ecco, pertanto, che l’intervento dei dipendenti Ecolandia appare come particolarmente utile, tanto in termini di decoro, quanto, soprattutto, di sicurezza.

La speranza, purtroppo spesso vana, è adesso quella che il tratto venga rispettato e che i rifiuti vengano conferiti nei posti indicati.