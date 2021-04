San Martino delle Scale, via della Forestale: divieto temporaneo dell'acqua per uso potabile

Il sindaco Arcidiacono ha siglato un'ordinanza in via precauzionale. Consentito l'uso per motivi igienico-sanitari

MONREALE, 26 aprile – Il sindaco Alberto Arcidiacono, al fine di salvaguardare la salute pubblica dei cittadini, per motivi precauzionali, ha siglato una ordinanza per inibire l’uso potabile dell’acqua in distribuzione in via Forestale.

L’uso dell’acqua è stato consentito esclusivamente per motivi igienico-sanitari in attesa che vengano eseguite ulteriori verifiche. L’ordinanza è stata trasmessa al Dirigente dell’Area Pianificazione del Territorio , al Comando di Polizia Municipale ed all’ASP di Palermo. La decisione è emersa a seguito delle analisi effettuate dall’Azienda Sanitaria di Palermo che aveva riscontrato la non conformità dei parametri dell’acqua imposti per legge in via della Forestale in località San Martino delle Scale.