Monreale, cittadini volenterosi puliscono un tratto della strada per San Martino

La strada da lungo tempo era invasa da erbacce e sterpaglie. LE FOTO

MONREALE, 2 maggio – Lo spirito di collaborazione dei cittadini volenterosi e soprattutto amanti del decoro e dell’ordine è una virtù che qualsiasi amministrazione comunale ha sempre particolarmente gradito. Soprattutto quando arriva in sostituzione di ciò che la stessa amministrazione dovrebbe fare e che, magari per mille motivi, non riesce a fare.

A Monreale i cittadini di buona volontà, che non si tirano indietro davanti ad un lavoro che vada a beneficio della collettività, non mancano di certo. E anch’essi contribuiscono a far andare le cose così come dovrebbero.

È di ieri l’azione meritoria di due cittadini, che hanno preferito mantenere l’anonimato, che con grande spirito di iniziativa, si sono dotati degli attrezzi necessari ed hanno deciso di trascorrere la giornata dedicata alla Festa dei lavoratori a ripulire un lungo tratto della via Regione Siciliana, l’arteria che conduce a San Martino delle Scale.



La strada presentava erbacce, sterpaglie e quant’altro, probabilmente a causa del fatto che da tempo immemore nessuno interveniva e nessuno si curava del decoro del luogo. Adesso, dopo una lunga giornata di lavoro, testimoniato dalle nostre foto, il tratto è – come si suol dire – un colpo d’occhio. Del lavoro beneficeranno ovviamente i residenti della zona, ma anche i numerosi passanti. L’auspicio è che altri cittadini possano farsi parte attiva e dare una mano, ma soprattutto quello – ci mancherebbe – che il comune possa non avere bisogno dell’ausilio dei cittadini volenterosi , provvedendo in prima persona al mantenimento o al ripristino del decoro del territorio.