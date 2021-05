Monreale torna in zona arancione

Arcidiacono: "Un passo importante, ma dobbiamo essere consapevoli che il futuro dipende da noi”

MONREALE, 5 maggio – Monreale torna in zona arancione e lascia il rosso che ne avevano caratterizzato le ultime settimane. Lo comunicano in una nota il sindaco Alberto Arcidiacono ed il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia.

“Il peso del dovere e della responsabilità – afferma Arcidiacono –è stato portato dalla nostra comunità con grande diligenza. Mai nessun dato è stato risparmiato e abbiamo sempre cercato di condividere con la città sia le preoccupazioni, che i risultati importanti. Il lavoro fatto ha consentito – afferma ancora il primo cittadino – di riprendere il viaggio verso le normali abitudini della nostra vita. È un passo importante ma dobbiamo essere sempre consapevoli che il prossimo futuro dipende soltanto dalla nostra capacità di avere comportamenti conformi alla legge e corretti nei confronti della comunità”.

“I dati consentono a Monreale di lasciare la zona rossa e tornare in arancione – aggiunge Marco Intravaia – La situazione epidemiologica è in miglioramento e questo ha consentito al presidente della Regione di accogliere la richiesta avanzata, qualche giorno fa, dal sindaco Alberto Arcidiacono, giustamente preoccupato per un tessuto produttivo provato dai lunghi mesi di epidemia. L'appello a tutti - conclude Intravaia- è di mantenere un atteggiamento responsabile e rispettare le regole di prevenzione, così da potere al più presto accedere alla zona gialla che ci consentirà ulteriori aperture”.