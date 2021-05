Arma dei carabinieri e Donnattiva, un incontro per collaborare

Visita alla “Stanza Rosa”, realizzata all’interno del Comando di Monreale

MONREALE, 15 maggio – Una collaborazione fra l’Arma dei carabinieri e l’associazione Donnattiva che da tempo opera sul territorio al fianco delle donne e delle loro numerose problematiche, anche con un centro d’ascolto, avviato già da alcuni anni.

Una di queste forme è costituita dalla realizzazione della stanza rosa “Cuore di donna”, ubicata all’interno dei locali della caserma di via Biagi Giordano, sede del Gruppo Carabinieri Monreale, realizzata tra il mese di febbraio e il mese di marzo 2020.

Nei giorni scorsi una delegazione del centro di ascolto e il direttivo dell’associazione Donnattiva hanno incontrato la referente della rete Antiviolenza il tenente Giada Conti al fine proprio di avviare una collaborazione per le problematiche sociali e soprattutto per le donne che spesso hanno necessità di trovare un punto di riferimento.

Non ancora inaugurata a causa dell'emergenza sanitaria tutt'ora in atto, la stanza è stata da subito utilizzata per ospitare donne e bambini vittime di un reato di genere o, semplicemente, desiderosi di parlare e chiedere consiglio.

Dal mese di marzo 2020 ad oggi sono state ospitate oltre 30 persone vittime dei reati di maltrattamenti in famiglia o atti persecutori e altrettante sono state le misure cautelari e precautelari che sono state applicate al presunto autore dell'illecito a tutela della parte offesa.

Scopo della stanza, quindi, non è solo trattare casi riconducibili al cosiddetto "Codice rosso", ma anche accogliere donne e uomini che versano in condizioni di particolare vulnerabilità affinché possano esprimersi e chiedere consiglio all'interno di un luogo dall'atmosfera informale, i cui arredi e colori sono stati specificatamente scelti per infondere un barlume di serenità alle donne vittime di violenza e alle loro famiglie.