Applicazione del canone di concessione per l’occupazione di aree destinate a mercati: approvato in Consiglio il nuovo regolamento

La normativa è stata presentata ieri dall’assessore D’Eliseo durante l’assise

MONREALE, 19 maggio - È stato approvato ieri pomeriggio, durante la seduta consiliare in sala Millunzi, il “Regolamento per l’applicazione del Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in aree attrezzate”.

La normativa, proposta dall’assessore alla Gestione Finanziaria e Tributi Luigi D’Eliseo, prevede, secondo quanto stabilito dall’articolo 1 della legge 160/2019 - dal comma 837 all’845, ndr - il pagamento del canone per l’occupazione, anche abusiva, di aree deputate allo svolgimento di attività commerciali definendo le disposizioni sistematiche, il rilascio delle autorizzazioni e ne determina i criteri relativi al piano tariffario, oltre a disciplinarne la riscossione, gli accertamenti e le sanzioni.