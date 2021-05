Monreale aderisca al ''Consorzio dei Castelli''

Consentirebbe la programmazione di manifestazioni al Castellaccio

MONREALE, 20 maggio – “In occasione di un incontro avvenuto nelle scorse settimane in Sala Rossa abbiamo espresso all’amministrazione comunale la necessità di far aderire Monreale al ‘Consorzio dei Castelli’, una considerevole opportunità per il territorio normanno che consentirebbe la programmazione e realizzazione di manifestazioni presso il Castellaccio, importante patrimonio architettonico di epoca medievale, con l’obiettivo di rilanciare il settore turistico in Città e, nella fattispecie, all’interno della frazione di San Martino delle Scale”.

È quanto dichiarato dal deputato regionale di Forza Italia e componente la Commissione Attività Produttive Mario Caputo, a seguito di un incontro svolto il 7 maggio presso la sala Rossa del palazzo di Cittá fortemente voluto dallo stesso Parlamentare, che ha visto la partecipazione del sindaco Alberto Arcidiacono, dell’assessore Geppino Pupella, dei consiglieri comunali Mimmo Vittorino e Silvio Terzo di Forza Italia e del presidente del Club Alpino Siciliano Mario Crispi.



“In quell’occasione - afferma Mario Caputo - abbiamo esternato col presidente del CAS l’importanza della partecipazione al medesimo consorzio, al quale hanno già aderito diversi Comuni, in quanto crediamo nel rilancio turistico attraverso delle attività culturali che consentirebbero di relazionare l’eredità architettonica locale tra il Duomo di Santa Maria La Nova con la Basilica abbaziale dei Benedettini e il Castellaccio di San Martino delle Scale. Lo stesso Mario Crispi, ha poi consegnato al Primo cittadino e al Delegato la copia dello statuto del ‘Consorzio Cultura e Tradizione dei Castelli di Sicilia’. L’iniziativa darebbe certamente risalto al nostro territorio sia dal punto di vista artistico che turistico, attraverso la programmazione di manifestazioni. La mia attenzione per il Castellaccio - conclude - non è inedita considerando la realizzazione di manifestazioni mediante dei progetti che hanno rocevuto il contributo dall’assessorato regionale al Turismo e ai Beni Culturali e la bonifica dei sentieri naturalistici”.

“Un appuntamento - continuano Vittorino e Terzo - al quale Monreale non puó mancare. Ringraziamo l’onorevole Caputo per il costante interessamento nei confronti del nostro territorio. Tuttavia, teniamo a ribadire che, nonostante il nostro gruppo consiliare occupi gli scranni dell’opposizione, Forza Italia all’interno dell’assise monrealese resta un partito propositivo e intende continuare a suggererire iniziative lodevoli. Siamo convinti che la sinergia tra i vari enti rappresenta un punto importante e la condivisione di idee è fondamentale per lo sviluppo del territorio”.