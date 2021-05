Hub vaccinale di San Gaetano, riapertura prevista per il 28 maggio

Sarà attivo dalle 16 di venerdì 28 maggio fino alle 18 di domenica 30

MONREALE, 20 maggio – Dopo la grande partecipazione dei piu’ di 1050 cittadini monrealesi che si sono vaccinati all’Hub vaccinale realizzato nella splendida cornice della ottocentesca chiesa di San Gaetano da Comune di Monreale e ASP Palermo, le due amministrazioni hanno deciso di continuare questa esperienza con una seconda fase.

Quest'ultima verrà organizzata da venerdì 28 maggio con inizio alle ore 16 fino a domenica 30. A renderlo noto è il sindaco della città normanna, Alberto Arcidiacono, che ha già avuto l’ok da parte del direttore generale dell’ASP.

Arcidiacono ha ringraziato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per aver dato quest'altra opportunità che consentirà di continuare l’esperienza della scorsa settimana aprendo agli over 40.

Soddisfazione ha espresso il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia per la rinnovata collaborazione con l'Asp di Palermo e la Regione Siciliana che riporterà a Monreale la possibilità di vaccinarsi, questa volta anche per la fascia over 40.

Le modalità di prenotazioni saranno le seguenti: i cittadini inseriti nel piano vaccinale nazionale e cioè dagli over 40 in poi , residenti nel territorio monrealese potranno prenotarsi alla mail del comune vaccino_covid@monreale.gov.it.

Le prenotazioni partiranno da domani venerdì 21 maggio e si chiuderanno domenica 23 maggio alle ore 23. A ciascun prenotato verrà data risposta con mail da mercoledì 26 e verranno allegati i moduli vaccinazione anti Covid-19 di consenso, nota informativa sul vaccino e scheda anamnestica da compilare e presentare all'appuntamento per il vaccino anti Covid-19 . Tutte le richieste che perverranno oltre la data e ora indicata verranno escluse.