Asfaltata l’area del centro raccolta rifiuti di Aquino

Un notevole miglioramento qualitativo per gli addetti e gli utenti

MONREALE, 2 giugno – Era un intervento che era stato richiesto da tempo. Soprattutto dagli operatori. Ieri si è materializzato, con la soddisfazione di tutti. È l’opera con cui è stata asfaltata la superficie antistante il centro di raccolta dei rifiuti di Aquino.

Il luogo, che come molti monrealesi sanno, si trova in via Ponte Parco, sulla strada che porta ad Altofonte. Da diverso tempo è il luogo in cui gli utenti che devono disfarsi di rifiuti particolari vanno a conferire i loro oggetti. Funziona pure come deposito dei mezzi della ditta Ecolandia. Il fatto di non essere asfaltato, però, comportava disagi, tra i quali la polvere, soprattutto nelle giornate ventose.

Da oggi, quindi sarà un luogo più confortevole, tanto per gli addetti, che per gli utenti.

“E stata data dignità lavorativa – afferma Fabio Adimino, responsabile del servizio per conto della Ecolandia – a 80 persone che ogni giorno lottano per rendere un paese vivibile. Un ringraziamento particolare al sindaco della nostra città Alberto Arcidiacono, all'architetto Pietro Albanese e all'assessore Totò Grippi”.