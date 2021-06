Polizia Municipale, a Castrense Ganci il comando del corpo di Borgetto a tempo parziale

Vi presterà servizio per due giorni la settimana. L’incarico si aggiunge al comando di Barcellona Pozzo di Gotto

MONREALE, 10 giugno – Presterà servizio pure a Borgetto, Castrense Ganci, già vicecomandante del corpo di Polizia Municipale di Monreale, che dallo scorso mese di gennaio svolge il compito di comandante a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.

Ganci, non nuovo ad esperienze lavorative di questo genere, ricoprirà ruolo analogo a Borgetto per due giorni la settimana, fino al 31 dicembre di quest’anno, con possibilità di rinnovo dell’incarico. Per perfezionare il conferimento dell’atto è stato necessario un accordo sottoscritto tra i due comuni, Borgetto da una parte, come comune richiedente e Monreale dall’altra, come ente titolare del rapporto di lavoro. Monreale era rappresentata dal segretario generale, Mario Fragale.

L’accordo è stato stipulato “al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse”. Un accordo con cui “gli enti locali possono utilizzare , con il consenso dei lavoratori interessati , personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza”.