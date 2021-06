Monreale, il Comune prepara il bando per dare il via alla nuova fase dei buoni spesa

Monreale, il Comune prepara il bando per dare il via alla nuova fase dei buoni spesa

Lo rende noto l’assessore alla solidarietà sociale Sandro Russo

MONREALE, 14 giugno – L’Assessorato comunale alla Solidarieta’ Sociale ha iniziato l’iter amministrativo per la predisposizione del bando per l’assegnazione dei nuovi buoni spesa su input dell’amministrazione Arcidiacono, al fine di andare incontro alle esigenze di tante famiglie in difficoltà economica a causa della pandemia.

Lo rende noto l’assessore alla solidarietà sociale Sandro Russo che ha già attivato gli uffici, per supportare chi sta risentendo maggiormente degli effetti della crisi sanitaria, mettendo a disposizione i “buoni spesa” erogati dal Comune per contribuire all'acquisto di beni di prima necessità. Il contributo sarà una tantum, varierà in base al reddito e al numero dei componenti del nucleo familiare.