Aquino: segnaletica stradale e contratto di quartiere ok, piano traffico per via Santa Liberata, ma sfuma il progetto per la riqualificazione della piazza

Questi alcuni dei punti dibattuti ieri pomeriggio dalla Consulta a Palazzo di Città

MONREALE, 23 giugno - Si è tenuta ieri, intorno alle 16, l’assemblea della Consulta di Aquino presso l’ufficio di presidenza del palazzo di Città, alla quale hanno preso parte tra l’altro alcuni delegati della giunta municipale, convocati, per l’occasione, dal presidente Benedetto Annaloro.

Diversi i punti dibattuti all’ordine del giorno. Tra le tematiche affrontate, il ripristino della segnaletica orizzontale e la posa in opera di attraversamenti pedonali là dove è necessario. Indicazioni, queste, inserite nell’agenda programmatica dell’assessore Paola Naimi che, durante l’incontro, ha ascoltato le diverse istanze presentate dall’organo di Consulta, come ad esempio quella di verificare, frattanto, le condizioni delle bande rumorose già installate nei pressi della frazione. Ok al contratto di quartiere che prevede la riqualificazione dei campetti e il rifacimento stradale della pavimentazione fino all’altezza del bivio Aquino-Pezzingoli, lá, dove a breve, dovrebbe essere installata una rotatoria stabile - già collaudata in precedenza con le barriere New Jersey - da realizzare attraverso l’uso di cordoli spartitraffico inscriventi una aiuola circolare. Dopo il rifacimento dell’impianto di illuminazione della via Circonvallazione - ne dà conferma il delegato Geppino Pupella - a godere dello stesso trattamento sarà la via Ponte Parco: “Tra un paio di settimane avranno inizio i lavori. È questione di tempo”.

Nessun novità, invece, per il rifacimento della pavimentazione di via Cavallacci: l’amministrazione comunale ha ribadito ieri la volontà di intervenire, ma da Palermo - essendo l’arteria di pertinenza anche del capoluogo - non si percepisce il medesimo intento.

Pareri discordanti, piuttosto, per quanto riguarda l’istanza presentata dalla Consulta circa l’attuazione di un piano traffico presso la via Santa Liberata, il cui intervento di manutenzione - ha fatto sapere Pupella - non sarà tempestivo per ragioni logistiche legate alla mancanza di forza lavoro. Se da un lato verrà presa in considerazione la richiesta di limitare la transitabilità ai mezzi inferiori al peso di cinque tonnellate, dall’altro sembra quasi esclusa la possibilità di rendere l’arteria fruibile attraverso un unico senso di marcia. Le intenzioni - secondo quanto affermato dall’assessore Naimi - sarebbero quelle di regolare la viabilità attraverso l’uso di un semaforo sul punto d’intersezione con la via Circonvallazione: soluzione che ha destato non poche perplessità tra i componenti dell’opposizione.

Sfuma, almeno per il momento, la possibilità di intervenire attraverso opere di rigenerazione e di sviluppo urbano presso l’anfiteatro di Aquino. Il progetto di massima, proposto dal deputato regionale Mario Caputo e redatto dall’ingegnere Annalisa Agrusa, era stato consegnato all’amministrazione comunale lo scorso 2 marzo in Sala Rossa. Un elaborato accolto cordialmente dal primo cittadino ma che non ha, in questi tre mesi, scalato la “lista delle priorità” programmata dal governo locale, tanto da non essere mai approdato in Giunta per farlo proprio, prima di essere trasmesso all’ufficio tecnico ed essere reso esecutivo. Un passaggio fondamentale, questo, per la partecipazione al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 7 maggio, la cui domanda di finanziamento dovrà essere inoltrata il sessantesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione - il 6 luglio, ndr - a partire dalle ore 9 fino alle ore 24: troppo poco il tempo a disposizione per i tecnici.