Fuoco nella notte in via Regione Siciliana

Intervengono i Vigili del Fuoco e gli operai dell’acquedotto

MONREALE, 26 giugno – Fuoco nella notte in via Regione Siciliana, la strada che da Monreale porta a San Martino delle Scale, dove un incendio di modeste proporzioni è divampato, aggredendo macchia mediterranea e sterpaglie.

Il tutto è accaduto all’1,30 circa, quando, per motivi che ancora non si conoscono con certezza, ma che non dovrebbero essere molto lontani dal gesto doloso, le fiamme si sono propagate ai bordi della strada. Ad essere aggredita è stata la vegetazione de luogo, ma anche alcuni tralicci della corrente elettrica. Qualcuno dice di avere sentito un grosso boato, come se fosse avvenuta l’esplosione di una macchina. Su questo particolare, però, al momento non ci sono conferme.

Fortunatamente il rogo ha avuto breve durata grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, allertati dai residenti delle case del vicinato.

Determinante pure l’opera degli operai dell’acquedotto del Comune, di ritorno da un intervento presso il pozzo di Rinazzo, guasto in questi giorni, che, si sono fermati, contribuendo alle operazioni di spegnimento.