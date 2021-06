Giochi ed attività per bambini e ragazzi sotto il coordinamento del Comune: al via il bando

Sandro Russo che: “Favorire la crescita sociale e culturale è una nostra priorità”

MONREALE, 29 giugno – Giochi per bambini ed adolescenti nella difficile fase della ripartenza dopo l’emergenza dovuta al covid-19. È il programma che sta seguendo il comune, sfruttando le opportunità che arrivano dal ministero.

È di oggi la notizia che l’amministrazione comunale, al fine promuovere e favorire la realizzazione di centri estivi per l’estate 2021, ha pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monreale www.comune.monreale.pa.it un avviso al fine di raccogliere proposte, nelle more dell’adozione dei provvedimenti del Ministero, che per la ripresa sta programmando la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19”.

Ne dà notizia l’assessore alla Solidarietà Sociale Sandro Russo (nella foto): “Favorire la crescita sociale e culturale dei nostri piccoli bambini e ragazzi - afferma - é una priorità dell’amministrazione che vogliamo portare avanti attraverso queste iniziative, organizzate in sicurezza per una grande ripartenza“.

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli operatori economici interessati, intanto potranno far pervenire proposte o iniziative, che si intendono avviare, con dettaglio di uno specifico progetto, trasmettendo all’indirizzo di posta elettronica certificata promozioneterritorio.monreale@pec.it entro e non oltre il 13 luglio seguendo le indicazioni inserite nell’avviso.