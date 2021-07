Monreale, presto saranno riattivate le zone blu: oggi il ripristino delle strisce

Interessate pizza Fedele, piazza Inghilleri e via Venero

MONREALE, 22 luglio – Dovrebbero tornare presto nuovamente attive le zone blu del centro abitato monrealese. Quelle, in pratica, sule quali la sosta è consentita solo a pagamento.

Stamattina il Comune, su indicazione del Comandante della Polizia Municipale, Luigi Marulli e dell’assessore alla Viabilità Paola Naimi, ha provveduto a ripristinarle, quantomeno dal punto di vista grafico. Così come testimonia la nostra foto, la ditta incaricata, coadiuvata da Danilo Violante, appartenente al bacino degli ex Pip e responsabile della realizzazione della segnaletica per conto del Comune, ha ripristinato le strisce blu a piazza Fedele, una delle principali aree di parcheggio all’interno del centro abitato monrealese. Subito dopo è toccato a piazza Inghilleri, quindi l’opera dovrebbe essere completata dalle strisce blu che dovranno essere ripristinate lungo la via Venero.