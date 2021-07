Ha aperto ieri ''Pink Palace'', un concept store per tutti i gusti

Si trova in via Roma, 12 a Monreale

MONREALE, 25 luglio – Una nuova proposta cimmerciale da ieri è presente a Monreale, dove ha aperto i battenti “Pink Palace”, un concept store”, che si trova in via Roma 12 di Adriana e Roberta Faraci.

Ieri è avvenuta l’inaugurazione alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’assessore al bilancio, Luigi D’Eliseo. “Il nostro - dicono le titolari – è uno store che dà alla clientela una selezione raffinata di vari prodotti. Dall'abbigliamento all'oggettistica per la casa, ricercando anche aziende del tutto locali, come i nostri tessili e la nostra pelletteria, che in questo caso vengono creati nelle nostra provincia.

Ci piacerebbe proporvi sempre nuove cose, cercando di accontentare i gusti di tutti, anche quelli più particolari. L'idea del concept store è proprio questa: offrire una selezione raffinata di prodotti di vario genere e speriamo di riuscire in questo intento”.