Monreale, incidente stradale in via Palermo, quattro persone ferite

Da chiarire le cause dell'impatto, Indagini affidate ai carabinieri di Monreale

MONREALE, 31 luglio – Un grave incidente stradale si è verificato attorno alle 4 di stanotte in via Palermo a Monreale, a due passi dal duomo, dove una macchina che saliva da Palermo è capottata, dopo che il suo conducente, un giovane di 31 anni, ha perso il controllo della vettura.

Secondo una prima ricostruzione, per cause che ancora devono essere chiarite, ma sulle quali potrebbe avere influito una velocità sostenuta e sulle quali sono in corso indagini, la macchina che saliva, una Fiat 500 X, sarebbe andata ad urtare su una Alfa 147, parcheggiata a fianco della carreggiata, nella quale era presente una famiglia.

A quanto pare, il padre, si sarebbe soffermato in via Palermo per esigenze personali, lasciando il resto della famiglia all’interno della vettura. A quel punto, però sarebbe avvenuto l’impatto, a causa del quale i tre bambini, presenti all’interno della 147 (rispettivamente di 11, 7 e 2 anni) , assieme alla mamma, sarebbero rimasti feriti e trasferiti, pertanto, all’ospedale. Le condizioni di tutti, fortunatamente, non sono gravi. Illesi, invece gli occupanti della Fiat 500.

Sul posto intervenuti i carabinieri di Monreale del Nucleo Radio Mobile di Monreale, che adesso conducono le indagini, quindi la ditta che si occupa della rimozione della macchine incidentate per liberare la strada dalla macchina che, ribaltandosi, aveva ostruito i passaggio della via Palermo.