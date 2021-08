''Capolinea'': inaugurata ieri la nuova pizzeria di via della Repubblica

Presenti al taglio del nastro anche le istituzioni cittadine. LE FOTO

MONREALE, 5 agosto – Una sfida senz'altro avvincente, soprattutto considerati (ahinoi) i tempi che corrono. Ma lo spirito di sacrificio e la voglia di mettersi in gioco fortunatamente non conoscono pandemia.

Esattamente con quest'animo ha aperto i battenti, per la prima volta ieri, ''Capolinea'' di Giuseppe Salvia e Christian Nemeso. La nuova pizzeria – polleria, sita esattamente al capolinea delle Autolinee Giordano in via della Repubblica, quasi all'angolo con via Agrigento, si propone dunque – come affermato dai suoi stessi titolari – di sfidare a viso aperto il momento storico difficilissimo da tutti noi vissuto, ma fiduciosi che l'avvenire possa essere prospero. Tanti gli anni di esperienza alle spalle per Salvia e Nemeso, quasi tutti spesi dietro a bancone infarinati e fiamme vive e ardenti.

''Avete avuto coraggio e quel leggero briciolo di pazzia necessaria a far capire che si può ancora andare avanti. Sono sicuro che ci riuscirete'' queste le parole spese alla cerimonia d'inaugurazione dal primo cittadino monrealese Alberto Arcidiacono, invitato – insieme all'assessore Luigi D'Eliseo – al tradizionale taglio del nastro. Presente anche padre Giuseppe Salamone che, per tutti i presenti e per i due nuovi titolari dell'attività, ha letto un passo delle Scritture, procedendo poi alla benedizione dei locali.