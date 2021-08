Un defibrillatore donato agli ''Amici di Giallonardo'', nel ricordo del monrealese Giovanni Porrovecchio

Ieri la cerimonia di consegna alla presenza delle autorità della comunità che lo scomparso poliziotto era solito frequentare. LE FOTO

REALMONTE, 9 agosto – Si è tenuta ieri presso la spiaggia di Giallonardo, ricadente nel Comune di Realmonte, in provincia di Agrigento, in ricordo del monrealese Giovanni Porrovecchio sovrintendente capo della Polizia di Stato prematuramente scomparso lo scorso 22 marzo all’età di 52 anni a causa di un infarto, la cerimonia di consegna di un defibrillatore semiautomatico I-PAD.

È stata la moglie Cinzia Savarino, con i due figli Alessio e Riccardo che ha voluto donare l'oggetto all’associazione “Amici di Giallonardo”, rappresentata dall’attuale Presidente Giovanni Alessi e da numerosi soci, allo scopo di dotare lo stabilimento balneare “Baia delle Sirene” di un importante strumento salvavita, da utilizzare in caso di necessità e primo soccorso ai tanti bagnanti e visitatori che in questo periodo affollano il luogo.

Giovanni, da tempo in servizio presso la Questura di Agrigento, era solito frequentare la località nel periodo estivo con la famiglia e quanti lo conoscevano lo hanno apprezzato nel tempo per la sua disponibilità e le sue doti di amicizia e simpatia.

La generosità dei familiari è legata al desiderio di mantenere vivo il ricordo del loro congiunto nella consapevolezza di quanto importante sia la vita umana. L’iniziativa, risulta parallela ad una raccolta fondi a cui tanti amici e parenti, anche monrealesi, hanno partecipato e che ha consentito di acquistare altri due defibrillatori che nei prossimi mesi, non appena ricevute le necessarie autorizzazioni, verranno donati a istituzioni presenti nel territorio agrigentino.

Il defibrillatore è stato benedetto da don Giuseppe Carbone, arciprete del santuario del SS. Crocifisso di Siculiana (i cui festeggiamenti, peraltro, avvengono come nella nostra cittadina monrealese, nei giorni 1, 2 e 3 maggio),

Alla cerimonia di consegna erano presenti, oltre ai familiari, il sindaco del Comune di Realmonte, Sabrina Lattuca, il vice sindaco, il presidente del Consiglio, alcuni consiglieri comunali, e numerosi cittadini della comunità realmontina.

La donazione dell’apparecchiatura, è avvenuta per coincidenza nel giorno di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo, e rappresenta per Giovanni e i suoi familiari una sorta di rinascita, quasi come la conquista di una medaglia di solidarietà, a beneficio della comunità che aveva accolto favorevolmente il loro congiunto.

Per l’occasione, la segreteria provinciale di Agrigento del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), rappresentato dal segretario provinciale, Ferdinando Cavallaro, ha infine donato alla vedova di Giovanni, anch’essa appartenente alla Polizia di Stato un targa ricordo, che nella dedica richiama il contributo umano e professionale dato all’associazione dal marito scomparso.