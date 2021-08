Brucia Casaboli, ancora a rischio il patrimonio boschivo

Il rogo è partito da Sagana per poi dirigersi verso Gibilmesi

MONREALE, 10 agosto – Un incendio di vaste proporzioni ha aggredito il bosco di Casaboli, mettendo a rischio un’ampia zona boschiva e minacciando anche qualche abitazione della zona. Difficile pensare ad una matrice diversa da quella dolosa.

Le fiamme sono partite da Sagana, nel pomeriggio, favorite dalla giornata di gran caldo e da qualche folata di vento di scirocco, che hanno caratterizzato gli ultimi giorni.

Il rogo poi ha invaso la zona di Gibilmesi, per dirigersi in direzione Casaboli, una zona spesso martoriata dalle fiamme, come per esempio, nell’estate del 2017.

Già partita la macchina operativa per far fronte alle fiamme. Sul posto in azione le squadre del Corpo Forestale e della Protezione Civile.