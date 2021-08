Lunedì notte parte la disinfestazione a Monreale

Saranno realizzati dalla ditta Ecolandia. Previsti interventi anche nelle frazioni

MONREALE, 29 agosto – L’amministrazione comunale, con lo scopo di adottare una serie di misure di protezione e di prevenire, eliminare o ridurre tutti i rischi di infestazione ha organizzato un ciclo di disinfestazioni con gli operatori della ditta Ecolandia che verranno coordinati dal responsabile della ditta Fabio Adimino.

Il primo intervento avverrà lunedì notte a Monreale centro e vie limitrofe e proseguirà mercoledì notte Monreale alta . Venerdi notte gli operatori proseguiranno gli interventi a Monreale bassa e vie limitrofe. Nei prossimi giorni ,inoltre, sarà reso noto il calendario dei giorni in cui verrà eseguita la disinfestazione nelle frazioni. Gli uffici comunali, intanto, come afferma l’assessore all’Igiene Urbana Salvatore Grippi , stanno lavorando per programmare anche gli interventi di derattizzazione a Monreale e frazioni.